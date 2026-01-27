Nella notte la Russia ha bombardato l'Ucraina con i droni che hanno preso di mira Odessa e la sua regione. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. A seguito dell'attacco sono stati registrati danni alle infrastrutture civili, agli edifici residenziali e al territorio di un cantiere edile e una donna è rimasta ferita. Prima della mezzanotte era stata presa di mira con droni e missili russi anche Kharkiv, come riferito su Telegram dal capo dell'amministrazioni militare regionale, Oleg Synegubov. Secondo Synegubov, due persone sono rimaste ferite