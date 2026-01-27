Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Cremlino: in settimana trilaterale con Kiev e Usa. LIVE

Dopo il primo round dello scorso weekend ad Abu Dhabi, sia Kiev sia Mosca hanno confermato che ci sarà un nuovo incontro Ucraina-Russia-Stati Uniti entro la settimana. Nessun particolare sulla data. Intanto il segretario della Nato Rutte: accertarsi che putin non attacchi più. Zelensky: "Definito il quadro per proseguire il lavoro diplomatico". Peskov puntualizza: "Un errore contare sui grandi risultati nei primi contatti"

Kiev: "Raid russi su Odessa, una donna ferita"

Nella notte la Russia ha bombardato l'Ucraina con i droni che hanno preso di mira Odessa e la sua regione. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. A seguito dell'attacco sono stati registrati danni alle infrastrutture civili, agli edifici residenziali e al territorio di un cantiere edile e una donna è rimasta ferita. Prima della mezzanotte era stata presa di mira con droni e missili russi anche Kharkiv, come riferito su Telegram dal capo dell'amministrazioni militare regionale, Oleg Synegubov. Secondo Synegubov,  due persone sono rimaste ferite

Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'Ucraina

Il capo di Stato Maggiore russo, il generale dell'esercito Valery Gerasimov, ha ispezionato le truppe nell'est dell'Ucraina a pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Gerasimov, che ricopre anche la carica di primo viceministro della Difesa russo, ha ascoltato i resoconti del comandante del gruppo tattico, il colonnello generale Sergey Kuzovlev, sulla situazione nell'area delle operazioni

