Guerra Ucraina, 2 morti e 4 feriti in attacco russo vicino Kiev. LIVE

Il raid ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale della capitale ucraina. Dopo il primo round dello scorso weekend ad Abu Dhabi, sia Kiev sia Mosca hanno confermato che ci sarà un nuovo incontro Ucraina-Russia-Stati Uniti entro la settimana. Secondo un nuovo studio del Center for Strategic and International Studies di Washington, il numero di soldati russi e ucraini uccisi, feriti o dispersi durante quasi quattro anni di guerra è destinato a raggiungere i due milioni entro questa primavera
in evidenza
Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in un attacco russo nei pressi di Kiev, ha annunciato stamattina l'amministrazione militare regionale. Il raid ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale della capitale ucraina. Dopo il primo round dello scorso weekend ad Abu Dhabi, sia Kiev sia Mosca hanno confermato che ci sarà un nuovo incontro Ucraina-Russia-Stati Uniti entro la settimana. Stanno accadendo cose "molto positive" in Ucraina e in Russia, ha detto Trump. Secondo un nuovo studio del Center for Strategic and International Studies di Washington, il numero di soldati russi e ucraini uccisi, feriti o dispersi durante quasi quattro anni di guerra è destinato a raggiungere i due milioni entro questa primavera.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
In Russia abbattuti 75 droni, colpito impianto petrolio
Le difese aeree russe hanno abbattuto 75 droni ucraini in nove regioni russe e nella penisola ucraina di Crimea, mentre lo schianto di uno di questi ha causato un incendio a un impianto petrolifero. "Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 75 droni ad ala fissa ucraini", ha riferito il ministero della Difesa russo. La maggior parte degli attacchi si e' concentrata nel sud-ovest del Paese, dove sono stati abbattuti 24 droni nella regione di Krasnodar, 23 in Crimea, sei nel Mar Nero, quattro ad Astrakhan, tre nel Mar d'Azov e uno a Rostov. Droni sono stati intercettati anche nelle regioni di Belgorod, Kursk, Voronezh, Bryansk, Tambov e Volgograd. Il governatore di Voronezh, Alexander Gusev, ha segnalato che un incendio in un impianto petrolifero. "A causa dello schianto dei droni intercettati, è scoppiato un incendio in un impianto petrolifero, che è stato poi domato", ha riferito sul suo canale Telegram. Ieri, le autorità russe hanno segnalato l'abbattimento di circa venti droni dopo diversi giorni di riduzione dell'intensità degli attacchi, mentre lo scorso fine settimana ad Abu Dhabi si sono tenuti dei negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti volti a porre fine alla guerra.
Csis: "1,2 mln soldati russi uccisi o feriti da invasione"
Circa 1,2 milioni di soldati russi sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi dall'invasione dell'Ucraina avvenuta quasi quattro anni fa. E' quanto emerge dal rapporto del think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) secondo cui si registra un tasso di vittime per una grande potenza militare mai visto dalla Seconda guerra mondiale. Secondo il rapporto, "l'enorme tributo di vite umane ha garantito guadagni territoriali relativamente piccoli sul campo di battaglia, con la Russia che ha aumentato la quantita' di territorio ucraino sotto il suo controllo solo del 12% dal 2022". Il rapporto del CSIS afferma anche che l'Ucraina conserva un vantaggio significativo come schieramento difensivo sul campo di battaglia: la strategia di "difesa in profondita'" di Kiev - che prevede l'uso di trincee, ostacoli anticarro, mine e altre barriere, insieme a droni e artiglieria - ha ostacolato il tentativo della Russia di ottenere guadagni significativi, afferma il rapporto. Nel frattempo, le perdite sul campo di battaglia favoriscono l'Ucraina con un rapporto di 2,5 o 2 a 1. Russia e Ucraina non hanno mai pubblicato cifre dettagliate sulle loro vittime in combattimento, ma secondo il rapporto, il bilancio delle vittime ucraine e' di circa 500.000-600.000 morti, rispetto agli 1,2 milioni di feriti e dispersi della Russia. Mosca ha avuto tra 275.000 e 325.000 morti sul campo di battaglia, rispetto ai 100.000-140.000 caduti in Ucraina. Rispetto ai conflitti che hanno coinvolto le grandi potenze dopo la Seconda guerra mondiale, le perdite subite da Mosca sono impressionanti, sottolineaa il rapporto. Gli Stati Uniti hanno perso circa 57.000 soldati nella guerra di Corea e 47.000 durante la guerra del Vietnam. Le perdite della Russia in Ucraina sono cinque volte superiori alle perdite totali di tutte le guerre russe e sovietiche dalla Seconda guerra mondiale in poi, comprese la guerra in Afghanistan e le due guerre in Cecenia, afferma ancora il Csis.
Kallas: "Dolorosamente chiaro che rimarrà minaccia a lungo termine"
"La crisi che stiamo affrontando si è aggravata drasticamente nell'ultimo anno. Mentre ci avviciniamo alla ricorrenza dei quattro anni di guerra della Russia contro l'Ucraina, stiamo respingendo attacchi informatici, sabotaggi contro le infrastrutture critiche, interferenze straniere e manipolazione delle informazioni, intimidazioni militari, minacce territoriali e ingerenze politiche. È diventato dolorosamente chiaro che la Russia rimarrà una delle principali minacce alla sicurezza a lungo termine". Lo afferma l'Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, nel suo discorso alla conferenza annuale dell'European Defence Agency.
Kallas isola anche la Cina come una "sfida a lungo termine", poiché "rappresenta un rischio per il nostro modello economico, minaccia i Paesi nei mari della Cina orientale e meridionale e sostiene la guerra della Russia contro l'Ucraina. A questo proposito, la Cina non è l'unica. Come ha sottolineato Volodymyr Zelensky a Davos la scorsa settimana, la Russia può continuare a costruire armi e a pagarle solo grazie alle importazioni di componenti critici e alle continue vendite di petrolio. Se vogliamo fermare la guerra, dobbiamo tagliare fuori la Russia da entrambi", avverte.
Zakharova: "Zelensky attacca civili per far fallire negoziati"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole interrompere qualsiasi dialogo di pace con la Russia ordinando alle sue forze di compiere attacchi terroristici e contro i civili. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Come risponde il regime di Zelensky ai contatti? Non colpisce per necessità militare o in base alla logica della situazione sul campo di battaglia", ha dichiarato Zakharova a radio Sputnik.
"Gli attacchi vengono condotti proprio contro la popolazione civile e le strutture sociali. Non si tratta solo di attacchi, sono attacchi terroristici", ha sostenuto Zakharova. Il motivo di questi attacchi ''è senza dubbio un tentativo di interrompere e far deragliare qualsiasi discussione e progresso verso la pace", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo.
Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpireVai al contenuto
Media: "Foto di Trump con Putin nell'atrio della Casa Bianca"
Una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al presidente russo Vladimir Putin è stata collocata nell'atrio della Casa Bianca, che collega l'ala ovest con la residenza presidenziale. Lo scrive su X la giornalista Elizabeth Landers, corrispondente dalla Casa Bianca per la Pbs. Si tratta di una foto congiunta dei due leader presumibilmente scattata durante il vertice in Alaska dell'anno scorso. Landers ha osservato che sotto la foto con Putin foto ce n'è un'altra, che mostra Donald Trump con uno dei suoi nipoti. Entrambe le immagini sono quindi diventate parte di un'unica esposizione su una parete nel passaggio tra le parti principali della Casa Bianca. Landers ha pubblicato la foto che mostra la foto con Putin e Trump.
Droni russi contro la regione di Sumy, due morti e due feriti
Le truppe russe hanno lanciato quasi 80 attacchi su 14 comunità territoriali della regione di Sumy nel giro di 24 ore: due civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti. Come scrive Ukrinform, l'amministrazione militare di Sumy lo ha riportato su Facebook. Gli attacchi sono stati effettuati contro 29 insediamenti nelle comunità di Sumy, Yunakivka, Myropil, Khotyn, Bilopol, Krasnopil, Glukhiv, Shostka, Esman, Shalygin, Khutir-Mykhailiv, Seredino-Bud, Znob-Novgorod, Svey, Novoslobod e Velykopysariv. La maggior parte di loro si trovava nei distretti di Sumy e Shostka. Per i loro attacchi i russi hanno utilizzato artiglieria, mortai, bombe aeree guidate e droni, compresi i droni Fpv. Nella comunità di Krasnopil, un uomo e una donna, di 54 e 52 anni, sono rimasti uccisi in un attacco di droni. Nella comunità di Glukhiv, un uomo e una donna, di 53 e 87 anni, sono rimasti feriti. Nella comunità di Znob-Novgorod è stato danneggiato un edificio residenziale privato, nella comunità di Bilopol i locali di un istituto scolastico e di un'abitazione privata e nella comunità di Esman una struttura infrastrutturale civile. Nella comunità di Shostka, un'abitazione privata è stata distrutta, abitazioni private e infrastrutture civili sono state danneggiate; Nella comunità di Glukhiv, un edificio residenziale privato è stato distrutto a seguito dell'attacco russo, diversi altri edifici privati ;;e un condominio sono stati danneggiati. Anche un'infrastruttura civile è stata danneggiata. Un residente di 27 anni della comunità di Bilopolska, rimasto ferito in un attacco con drone nemico il 26 gennaio, ha chiesto assistenza medica.
Media Ucraina: "Alla Casa Bianca appesa foto di Trump con Putin"
Lo staff della Casa Bianca ha appeso al muro una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il leader russo Vladimir Putin, scattata in Alaska durante il loro vertice. Come riporta Ukrinform, Elizabeth Landers, giornalista dell'emittente americana Pbs News, ne ha parlato sul social network X, pubblicando anche una foto. "Ho notato qualcosa che non avevo mai visto prima nell'atrio che collega l'ala ovest (della Casa Bianca, ndr) alla residenza: una foto incorniciata dei presidenti Trump e Putin, scattata durante il loro vertice estivo in Alaska", ha detto Landers. Ha aggiunto che in un'altra foto, quella in basso, il presidente Trump è raffigurato con uno dei suoi nipoti.
Kiev: "Minsk complice di Mosca, sanzioni per Lukashenko"
La Bielorussia è complice dell'invasione russa dell'Ucraina e Kiev sta preparando sanzioni contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Lo dice il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. "Il regime di Lukashenko e Lukashenko stesso devono assumersi la responsabilità della loro complicità nell'aggressione russa", ha affermato Sybiha in un'intervista all'European PravdaL. 'Ucraina, come molti paesi europei, non considera il leader bielorusso legittimamente eletto. Sybiha ha aggiunto che l'attuale governo bielorusso ha la stessa responsabilità della Russia per la guerra in Ucraina, sottolineando che Lukashenko ha permesso alle forze russe di usare la Bielorussia, che condivide un confine settentrionale con l'Ucraina, come base per l'invasione.
Droni nella notte contro Kiev, danneggiato un alto edificio
La scorsa notte le truppe russe hanno attaccato Kiev con i droni: lo riporta Rbc Ukraine. Nel quartiere di Holosiivskyi, un alto edificio e diverse auto sono stati danneggiati, secondo il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina. "Nel quartiere di Holosiivskyi, la Russia ha colpito un edificio residenziale di 17 piani, causando lievi danni al tetto e alle pareti del piano tecnico, e danneggiando le finestre dei piani superiori", riporta il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina. I soccorritori hanno anche notato che alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate dall'attacco russo. Secondo le informazioni preliminari, nessuno è rimasto ferito e i soccorritori e i servizi competenti stanno lavorando sul luogo dell'attacco e della caduta di detriti.
Ucraina, interruzioni di corrente dopo gli attacchi dei russi
In alcune regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa della difficile situazione del sistema elettrico causata dalle conseguenze dei bombardamenti russi. Lo ha riferito Ukrenergo su Telegram, scrive Ukrinform. Gli operatori del settore energetico stanno lavorando per ripristinare la stabilità dell'alimentazione elettrica il prima possibile, afferma ancora la società energetica, e le interruzioni di emergenza saranno revocate non appena la situazione si sarà stabilizzata.
Un morto e 5 feriti in attacchi russi sul Dnipropetrovsk
Un uomo di 46 anni è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite da attacchi russi sulla regione ucraina centrale di Dnipropetrovsk, secondo il capo dell'amministrazione militare locale Mykola Kalashnyk. Le autorità ucraine hanno segnalato feriti anche a Odessa, Kryvyj Rig e Zaporizhzhia.
Mosca, "75 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe"
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 75 droni ucraini sul territorio della Russia, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa russo. La maggior parte dei velivoli d'attacco senza pilota è stata intercettata sulla regione sudoccidentale di Krasnodar, viene specificato.
Kiev, "3 morti per il raid russo che ha colpito un treno nel Kharkiv"
La procura ucraina di Kharkiv accusa le truppe russe di aver "attaccato un treno passeggeri sulla rotta Chop-Kharkiv-Barvinkove" provocando la morte di tre persone: lo scrive la testata online Ukrainska Pravda. Precedentemente, il vicepremier ucraino Oleksii Kuleba aveva accusato l'esercito russo di aver "colpito un treno passeggeri nella regione di Kharkiv" in un raid di droni ferendo "due persone". Secondo la procura - scrive sempre Ukrainska Pravda - due persone hanno richiesto cure mediche e sul treno ci sarebbero stati "oltre 155 passeggeri".
Sybiha: "Orban minaccia suo stesso popolo, risponderemo a ostilità"
Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha avvertito che "il periodo dell’ignoranza diplomatica è finito" e che Kiev risponderà "come merita" alle dichiarazioni "ostili" provenienti dal governo ungherese guidato da Viktor Orbán, definito una "minaccia per il suo stesso popolo". In un’intervista al sito ucraino European Pravda, Sybiha ha accusato Orbán di usare la guerra in Ucraina a fini elettorali in vista delle legislative del 12 aprile, denunciando la "retorica anti-ucraina" come elemento ricorrente dell’esecutivo di Budapest, che starebbe "trasformando artificialmente" Kiev in un tema della campagna elettorale. Il capo della diplomazia ucraina ha precisato che il suo Paese è pronto a reagire "con decisione a qualsiasi manifestazione ostile", pur evitando di rispondere "a ogni sciocchezza".
Da inizio guerra 1,8 milioni di morti, feriti e dispersi russi e ucraini
In quasi quattro anni di guerra in Ucraina quasi 1,8 milioni di militari russi e ucraini sono rimasti uccisi, feriti o sono dichiarati dispersi. E' questo il bilancio contenuto nello studio pubblicato oggi dal Center for Strategic and International Studies, con sede a Washington, e ripreso dal New York Times. Lo studio riporta, sulla base anche di stime dei governi americano e britannico, che sono quasi 1,2 milioni i militari russi e quasi 600mila quelli ucraini morti, feriti o dispersi. Secondo le stime i caduti russi dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022 sono quasi 325mila. "Nessuna grande potenza ha avuto un numero tale di morti e feriti dalla Seconda Guerra Mondiale", si legge nello studio che specifica che solo lo scorso anno la Russia ha avuto 415mila morti e feriti. Per quanto riguarda l'Ucraina, lo studio stima che dall'inizio della guerra siano morti tra i 100mila e i 140mila militari.
Due morti e 4 feriti in un attacco russo vicino Kiev
Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in un attacco russo nei pressi di Kiev, ha annunciato stamattina l'amministrazione militare regionale. Il raid ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale della capitale ucraina, ha affermato il capo dell'amministrazione Mykola Kalashnyk.