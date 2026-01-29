Ucraina Russia, droni russi uccidono 3 persone a Zaporizhzhia. LIVE

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi con droni russi nel sud dell'Ucraina durante la notte, provocando tre morti. Lo ha riferito il governatore di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov: "Purtroppo, due donne e un uomo sono stati uccisi e un altro uomo è rimasto ferito". Il presidente Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. In risposta, la Russia ha detto che garantirà al presidente ucraino, sicurezza e condizioni di lavoro necessarie in caso di una visita a Mosca per incontrare Putin. Lo ha sottolineato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov che ha osservato che se Zelensky sarà davvero pronto per un simile incontro, sarà il benvenuto a Mosca.

Dopo il primo round dello scorso weekend ad Abu Dhabi, sia Kiev sia Mosca hanno confermato che ci sarà un nuovo incontro Ucraina-Russia-Stati Uniti entro la settimana. Stanno accadendo cose "molto positive" in Ucraina e in Russia, ha detto Trump. L’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri ha dichiarato che l'Ue inserirà la Russia "nella lista nera del riciclaggio di denaro, perché sta utilizzando questi mezzi per finanziare la guerra”.

