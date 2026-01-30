Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri". LIVE
Il presidente ucraino ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. "I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla", ha detto. Trump: "Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato". Ma Kiev denuncia il lancio di missili sull'Ucraina
in evidenza
Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. "I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla", ha detto il leader ucraino.
Trump annuncia la tregua del gelo in Ucraina. "Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato", ha riferito a sorpresa il presidente Usa. Ma l'Ucraina ha accusato la Russia di aver lanciato un missile e circa 100 droni nella notte su diverse località. Proprio poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi sulle città.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Zelensky: "Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri"
Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. "I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla", ha detto il leader ucraino come riportano i media internazionali. "Pensano che ci dia qualcosa. Ma credo che debbano pensare anche alla loro gente, ai loro militari", ha concluso Zelensky.
Zelensky scettico: "Non esiste un accordo con Mosca sulla tregua energetica"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che non esiste un accordo ufficiale di cessate il fuoco sugli obiettivi energetici tra Ucraina e Russia. Per lui la decisione, che l'Ucraina ritiene un'"opportunità" piuttosto che un vero e proprio accordo, è stata un'iniziativa proposta dagli Stati Uniti e personalmente da Donald Trump. Lo riportano i media internazionali. Zelensky ha affermato che "se Mosca interromperà gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Kiev in cambio si asterrà dal colpire i siti energetici russi".
La tregua del gelo non regge, da Mosca missile e droni
La 'tregua del gelo' annunciata ieri da Donald Trump non sembra reggere: l'Ucraina ha accusato la Russia di aver lanciato un missile e circa 100 droni nella notte su diverse località. Poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi sulle città. "Mosca ha lanciato un missile balistico Iskander-M e 111 droni d'attacco", ha dichiarato l'Aeronautica Militare ucraina nel suo rapporto quotidiano. Gli attacchi hanno preso di mira 15 diverse località, ha specificato e 80 droni sarebbero stati abbattuti. Ieri Donald Trump aveva annunciato di aver chiesto "personalmente" a Vladimir Putin di cessare gli attacchi aerei su Kiev e altre città ucraine "per una settimana", e ha affermato che il presidente russo "aveva accettato di farlo". La Casa Bianca non ha fornito dettagli sui termini esatti di questa tregua a sorpresa, che arriva in attesa dell'incontro che russi e ucraini avranno domenica per negoziati diretti negli Emirati Arabi Uniti.
Kiev, nella notte attacchi con oltre cento droni e un missile
La Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte con oltre 100 droni e un missile. A comunicarlo oggi è l'aeronautica di Kiev, all'indomani dell'annuncio con cui il presidente americano Donald Trump ha riferito della disponibilità di Mosca a sospendere per una settimana i bombardamenti sulle città ucraine. "Nella notte del 30 gennaio (dalle 18 del 29 gennaio), il nemico ha lanciato un missile balistico Iskander-M dalla regione di Voronezh, oltre a 111 droni d'attacco", ha reso noto l'aeronautica militare ucraina.
Come procedono i negoziati per la fine della guerra in Ucraina?
Gli Stati Uniti avrebbero esercitato pressioni su Kiev e ora le garanzie di sicurezza sarebbero subordinate a un accordo di pace rapido. Secondo il Financial Times, ciò potrebbe implicare concessioni territoriali, con il Donbass che resta il principale punto di scontro con Mosca. Zelensky considera però le garanzie un prerequisito imprescindibile. Così la mossa americana rischia di trasformarsi in un vicolo cieco.
Come procedono i negoziati per la fine della guerra in Ucraina?Vai al contenuto
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpire
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpireVai al contenuto
Ucraina, Trump: "Putin ha accettato tregua di una settimana". VIDEO
Trump annuncia la tregua del gelo in Ucraina
Donald Trump ha annunciato la tregua del gelo in Ucraina. "Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato", ha detto a sorpresa il presidente Usa. Ieri Zelensky aveva avvertito che i russi stavano preparando 'un nuovo massiccio attacco' contro l'Ucraina e oggi ringrazia il presidente americano 'per l'importante dichiarazione'. Nessuna replica per ora da Mosca, che però comunica di aver abbattuto nella notte 18 droni ucraini sul proprio territorio. Se fosse confermata, sarebbe la tregua più lunga dall'inizio del conflitto nel 2022. Proprio oggi Kiev ha denunciato che 613 edifici della capitale 'restano senza riscaldamento' dopo i raid di Mosca del 23-24 gennaio e la Commissione Ue e la Bei hanno stanziato altri 50 milioni di euro per la società energetica per sostenere il sistema energetico colpito dai bombardamenti.
Mosca, distrutti 18 droni ucraini nella notte
Durante la notte le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 18 droni ucraini sopra le regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo, precisando che cinque erano sopra il territorio della Repubblica di Crimea, due sul Mar Nero, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Astrakhan e uno nella regione di Kursk. Solo poche ore fa il presidente Usa Trump aveva annunciato uno stop del conflitto in vista di un'ondata di gelo in arrivo sull'Ucraina.