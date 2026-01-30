Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. "I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla", ha detto il leader ucraino.

Trump annuncia la tregua del gelo in Ucraina. "Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato", ha riferito a sorpresa il presidente Usa. Ma l'Ucraina ha accusato la Russia di aver lanciato un missile e circa 100 droni nella notte su diverse località. Proprio poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sospensione di una settimana degli attacchi aerei russi sulle città.

Gli approfondimenti:

