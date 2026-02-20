Venezuela, Delcy Rodriguez firma amnistia per prigionieri politici

Venezuela, Rodriguez firma amnistia per prigionieri politici: libero l'alleato di MachadoMondo
Juan Pablo Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e stretto alleato della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, è stato rilasciato nelle scorse ore. La sua liberazione è arrivata subito dopo l'approvazione, con voto unanime, della nuova legge di amnistia da parte del Parlamento. Il provvedimento, che ha effetto retroattivo fino al 1999, potrebbe consentire la scarcerazione di diverse centinaia di oppositori politici.
Una legge con limiti precisi
La norma, già firmata dalla presidente facente funzione Delcy Rodriguez, esclude però chi è stato perseguito o condannato per aver promosso azioni militari contro il Paese. Una clausola che riguarda direttamente Maria Corina Machado, accusata proprio di questo reato.
Le parole di Guanipa dopo la liberazione
"Dopo dieci mesi di clandestinità e quasi nove di detenzione ingiusta, confermo di essere completamente libero", ha scritto Guanipa su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto insieme alla bandiera venezuelana.
Pur accogliendo la scarcerazione, l'esponente dell'opposizione ha definito l’amnistia un "documento imperfetto". Il suo arresto era avvenuto all'inizio del mese, poche ore dopo un precedente rilascio.