Venezuela, Delcy Rodriguez firma amnistia per prigionieri politici

Lo speciale sulla crisi in Venezuela
Venezuela, Rodriguez firma amnistia per prigionieri politici: libero l'alleato di Machado

Juan Pablo Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e alleato di Maria Corina Machado, è stato scarcerato dopo l'approvazione unanime della legge di amnistia. Il provvedimento, retroattivo al 1999, potrebbe liberare centinaia di oppositori ma esclude chi è accusato di azioni militari, come la stessa Machado

Juan Pablo Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e stretto alleato della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, è stato rilasciato nelle scorse ore. La sua liberazione è arrivata subito dopo l'approvazione, con voto unanime, della nuova legge di amnistia da parte del Parlamento. Il provvedimento, che ha effetto retroattivo fino al 1999, potrebbe consentire la scarcerazione di diverse centinaia di oppositori politici.

Una legge con limiti precisi 

La norma, già firmata dalla presidente facente funzione Delcy Rodriguez, esclude però chi è stato perseguito o condannato per aver promosso azioni militari contro il Paese. Una clausola che riguarda direttamente Maria Corina Machado, accusata proprio di questo reato.

Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, firma il documento della legge per l'amnistia
Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, firma il documento della legge per l'amnistia - ©Ansa

Le parole di Guanipa dopo la liberazione 

"Dopo dieci mesi di clandestinità e quasi nove di detenzione ingiusta, confermo di essere completamente libero", ha scritto Guanipa su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto insieme alla bandiera venezuelana.

Pur accogliendo la scarcerazione, l'esponente dell'opposizione ha definito l’amnistia un "documento imperfetto". Il suo arresto era avvenuto all'inizio del mese, poche ore dopo un precedente rilascio.

