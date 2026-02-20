Venezuela, Delcy Rodriguez firma amnistia per prigionieri politici

Juan Pablo Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e alleato di Maria Corina Machado, è stato scarcerato dopo l'approvazione unanime della legge di amnistia. Il provvedimento, retroattivo al 1999, potrebbe liberare centinaia di oppositori ma esclude chi è accusato di azioni militari, come la stessa Machado

Juan Pablo Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e stretto alleato della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, è stato rilasciato nelle scorse ore. La sua liberazione è arrivata subito dopo l'approvazione, con voto unanime, della nuova legge di amnistia da parte del Parlamento. Il provvedimento, che ha effetto retroattivo fino al 1999, potrebbe consentire la scarcerazione di diverse centinaia di oppositori politici.