Trump su Ufo e alieni: "Usa divulgheranno informazioni governative"

Mondo
Per il presidente degli Usa, c'è un "enorme interesse" sul tema. In un post su Truth il tycoon assicura anche che saranno diffuse "tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti"

Donald Trump annuncia sul suo social Truth che saranno divulgati i file governativi "relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)". Per il presidente degli Usa, c'è un "enorme interesse" sul tema. Nel suo post il tycoon assicura anche che saranno diffuse "tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti".

