Come stanno procedendo i negoziati per la fine della guerra in Ucraina?

Luciana Grosso

Ispi
Odessa dopo i raid russi - Ansa

Gli Stati Uniti avrebbero esercitato pressioni su Kiev e ora le garanzie di sicurezza sarebbero subordinate a un accordo di pace rapido. Secondo il Financial Times, ciò potrebbe implicare concessioni territoriali, con il Donbass che resta il principale punto di scontro con Mosca. Zelensky considera però le garanzie un prerequisito imprescindibile. Così la mossa americana rischia di trasformarsi in un vicolo cieco

