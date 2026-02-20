Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Ddl stupro, le "false denunce" sono una fake news: cosa dicono i dati

Donata Columbro
©Getty

Francesco Menditto, già procuratore della repubblica di Tivoli, ha analizzato tutte le sentenze della Cassazione sul tema: “nel biennio 2025-2026 non esiste nemmeno una condanna irrevocabile di una donna per aver calunniato un ex partner”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ