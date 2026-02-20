Quotati in borsa a Londra ma residenti all'estero: come cambia la City

Secondo un’indagine condotta dal Financial Times un quinto dei CEO delle società quotate al listino di Londra vive fuori dal Regno Unito e oltre il 75% dei ricavi delle aziende è generato all’estero. Ma il vero problema è il numero di matricole: ridotte in maniera drammatica rispetto agli anni pre-Brexit
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi