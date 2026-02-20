Offerte Sky
Mondo

Quotati in borsa a Londra ma residenti all'estero: come cambia la City

Tiziana Prezzo

©Getty

Secondo un’indagine condotta dal Financial Times un quinto dei CEO delle società quotate al listino di Londra vive fuori dal Regno Unito e oltre il 75% dei ricavi delle aziende è generato all’estero. Ma il vero problema è il numero di matricole: ridotte in maniera drammatica rispetto agli anni pre-Brexit

