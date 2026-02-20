Moyseion, il “museo abitato” che riscrive l’ospitalità a Matera

Nel cuore dei Sassi “vive” una struttura che unisce l’idea di un hotel non convenzionale a quella di un museo che respira. Sedici camere, con vista mozzafiato sulla città, che regalano un viaggio immersivo nel passato remoto della Basilicata e, complice un team composto da archeologi, performer e musicisti, trasformano il visitatore nell’“abitante temporaneo” di uno dei progetti più particolari e fuori dagli schemi dell’ospitalità italiana