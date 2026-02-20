Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Moyseion, il “museo abitato” che riscrive l’ospitalità a Matera

Costanza Ruggeri

Nel cuore dei Sassi “vive” una struttura che unisce l’idea di un hotel non convenzionale a quella di un museo che respira. Sedici camere, con vista mozzafiato sulla città, che regalano un viaggio immersivo nel passato remoto della Basilicata e, complice un team composto da archeologi, performer e musicisti, trasformano il visitatore nell’“abitante temporaneo” di uno dei progetti più particolari e fuori dagli schemi dell’ospitalità italiana

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ