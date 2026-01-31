Guerra Ucraina Russia, oggi l'inviato russo Dmitriev a Miami. LIVE

''Se l'Ucraina diventa un membro dell'Unione europea ci sarà la guerra in Europa'', per cui l'Ucraina ''deve rimanere una zona cuscinetto tra l'Occidente e la Russia''. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherse Viktor Orban nel corso di una intervista a Radio Kossuth. ''E' un'illusione pensare che uno Stato dell'Ue possa fare guerra a una grande potenza mentre gli altri rimangono estranei. Pertanto, riteniamo che l'adesione dell'Ucraina all'Ue sia inaccettabile", ha affermato Orban.

Il premier ungherese ha aggiunto che "l'adesione dell'Ucraina all'Ue è un passo verso la guerra e la distruzione del mercato europeo", aggiungendo che una mossa del genere indebolirebbe, anziché rafforzare, la sicurezza dell'Unione Europea e della Nato. Insomma, ha sintetizzato Orban, ''l'Ucraina non sta rafforzando l'Europa, ma la sta trascinando in guerra".