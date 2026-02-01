L'inviato di Mosca Dmitriev giudica 'produttivi' i colloqui a Miami con i rappresentanti dell'amministrazione Trump. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini sopra alcune regioni durante la notte. Il ministero della Difesa a Mosca ammette che gli attacchi contro l'Ucraina proseguono, malgrado la richiesta di Donald Trump a Vladimir Putin di una pausa nei giorni di maggiore gelo.
L'inviato di Mosca Dmitriev giudica 'produttivi' i colloqui a Miami con i rappresentanti dell'amministrazione Trump. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini sopra alcune regioni durante la notte. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Mosca. Il ministero della Difesa a Mosca ammette che gli attacchi contro l'Ucraina proseguono, malgrado la richiesta di Donald Trump a Vladimir Putin di una pausa nei giorni di maggiore gelo. Kiev si sta preparando per incontri diplomatici "la prossima settimana" nell'ambito dei negoziati con Mosca per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, sembrando escludere un incontro oggi ad Abu Dhabi tra le delegazioni ucraina e russa. Incontro che, a detta della Tass, non sarebbero stati annullati.
Ambasciatore russo: "Allarma l'inosservanza dell'Occidente della carta Onu"
"Guardiamo con viva preoccupazione al mondo contemporaneo che attraversa grandi sfide e profondi sconvolgimenti. Oggi una delle tendenze più allarmanti è l'inosservanza da parte dell'Occidente collettivo dei principi sanciti dalla Carta dell'Onu. La Russia ritiene che l'umanità non disponga di uno strumento migliore della carta delle Nazioni Unite e difficilmente si troveranno soluzioni migliori. Siamo convinti che l'Onu, il cui compito non è ancora esaurito, debba ricoprire un ruolo che le compete anche nel XXI secolo". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov al congresso nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare oggi a Roma.
Zelensky: "Conto in un incontro con gli Usa la prossima settimana"
Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato nel discorso serale che l'Ucraina si aspetta dalla parte americana indicazioni specifiche in merito ai prossimi incontri e conta di incontrarsi la prossima settimana. "Siamo costantemente in contatto con la parte americana, aspettandoci da loro indicazioni specifiche in merito a futuri incontri. L'Ucraina è pronta a collaborare in tutti i formati di lavoro. È importante che si ottengano risultati e che si svolgano incontri. Contiamo sugli incontri della prossima settimana, ci stiamo preparando", afferma il leader ucraino.