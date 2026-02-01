"Guardiamo con viva preoccupazione al mondo contemporaneo che attraversa grandi sfide e profondi sconvolgimenti. Oggi una delle tendenze più allarmanti è l'inosservanza da parte dell'Occidente collettivo dei principi sanciti dalla Carta dell'Onu. La Russia ritiene che l'umanità non disponga di uno strumento migliore della carta delle Nazioni Unite e difficilmente si troveranno soluzioni migliori. Siamo convinti che l'Onu, il cui compito non è ancora esaurito, debba ricoprire un ruolo che le compete anche nel XXI secolo". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov al congresso nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare oggi a Roma.