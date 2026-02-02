Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Mosca responsabile escalation, male va fermato”. LIVE
Lo ha scritto su X il presidente ucraino confermando che "c'è un accordo per una riunione a livello appropriato negli Emirati la prossima settimana". Slitta dunque il trilaterale Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi, rinviato al 4-5 febbraio. È salito intanto a 15 il numero delle vittime di un raid che i russi hanno condotto con un drone, colpendo un autobus aziendale carico di minatori nella regione di Dnipropetrovsk
"L'attacco di un drone russo contro un normale autobus che trasportava minatori nella regione di Dnipro è un crimine eloquente che dimostra ancora una volta che la Russia ha la responsabilità dell'escalation. Il male deve essere fermato". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodydmr Zelensky, confermando che "c'è un accordo per una riunione trilaterale a livello appropriato negli Emirati la prossima settimana: febbraio sarà un periodo di attività di politica estera molto intenso". Slitta dunque il trilaterale Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi, rinviato al 4-5 febbraio. È salito a 15 il numero delle vittime di un raid che i russi hanno condotto con un drone, colpendo un autobus aziendale carico di minatori nella regione di Dnipropetrovsk. Il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha ringraziato Elon Musk e la sua azienda SpaceX per le misure adottate che hanno impedito alla Russia di utilizzare i satelliti Starlink per far volare droni sopra l’Ucraina.
Drone ucraino su città russa, morti due civili
Due civili sono rimasti uccisi dopo che un drone delle Forze Armate ucraine ha colpito un'abitazione privata nella città russa di Stary Oskol: lo ha riferito il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riportato dall'agenzia russa Ria Novosti. "È scoppiato un incendio che ha causato il crollo parziale dell'edificio. I soccorritori che lavoravano sul posto hanno scoperto i corpi di due persone", ha scritto sulla piattaforma Max. Quando un altro drone è esploso, le finestre di più di dieci appartamenti sono andate in frantumi e un'auto è rimasta danneggiata.
Russi attaccano la regione di Cherkasy, almeno quattro feriti
L'esercito russo ha condotto un massiccio attacco nella regione di Cherkasy, con almeno quattro feriti e incendi segnalati nel capoluogo regionale. Lo scrive Ukrinform, riportando un post di Telegram di Ihor Taburets, capo dell'Amministrazione militare regionale. "Stiamo registrando incidenti di droni nemici in diverse località, incluso il capoluogo regionale. Di conseguenza, sono scoppiati incendi". Secondo i dati preliminari dell'amministrazione militare regionale, quattro persone sono rimaste ferite. Tutti i servizi necessari stanno lavorando sul posto.
Medvedev: "Rischi di una guerra mondiale sono molto elevati"
La situazione globale potrebbe sfuggire al controllo e i rischi di una guerra mondiale sono molto elevati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista alla Tass. "È vero, ultimamente abbiamo ripreso i contatti con gli Stati Uniti, e questo non può che rallegrarci" ha aggiunto. "E stiamo tenendo consultazioni su una vasta gamma di questioni, compresa quella della risoluzione del conflitto in Ucraina. Ma la situazione generale è molto pericolosa", ha osservato l'ex presidente russo. "Purtroppo, non si può escludere un conflitto globale, e penso che i rischi siano molto elevati e non siano diminuiti". Secondo Medvedev, "né la Russia né la Cina rappresentano una minaccia per la Groenlandia", e "la disintegrazione della Nato e il ritorno dell'Ue all'acquisto di gas russo sarebbero utili all'intero pianeta". Medvedev ha infine condannato il rapimento del presidente venezuelano Maduro da parte degli Stati uniti considerandolo "un disastro per il diritto internazionale".
Zelensky: "Giovedì e venerdì nuovi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi"
I prossimi colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si terranno ad Abu Dhabi il 4 e il 5 febbraio. Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportando quanto riferito dal suo team negoziale. "L'Ucraina è pronta per una discussione sostanziale e noi siamo interessati a garantire che il risultato ci avvicini a una conclusione reale e dignitosa della guerra. Grazie a tutti coloro che stanno dando il loro contributo!", ha scritto.
Drone russo contro bus minatori, 15 i morti
E' salito a 15 il numero delle vittime di un raid che i russi hanno condotto con un drone, colpendo un autobus aziendale carico di minatori nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha riferito il capo del sindacato indipendente dei minatori Dtek, Mykhailo Volynets, citato da Ukrainska Pravda. I feriti sono sette.
Raid russo su clinica ostetrica a Zaporizhzhia, almeno 6 feriti
Una clinica ostetrica nella città meridionale di Zaporizhzhia è stata il bersaglio di un raid russo che ha provocato almeno sei feriti. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Ivan Fedorov, allegando immagini della sale di consultazione devastate dall’esplosione, con finestre infrante, arredi distrutti e numerosi detriti sul pavimento.
Ucraina ringrazia Musk per misure Starlink: "campione di libertà e vero amico"
Il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha ringraziato Elon Musk e la sua azienda SpaceX per le misure adottate che hanno impedito alla Russia di utilizzare i satelliti Starlink per far volare droni sopra l’Ucraina. "Le prime misure stanno già dando risultati. Grazie per essere con noi. Sei un vero campione della libertà e un vero amico del popolo ucraino", ha scritto Fedorov su X rivolgendosi a Musk. Il messaggio del ministro rispondeva a un post dello stesso Musk, in cui il miliardario dichiarava: "Sembra che le misure che abbiamo preso per impedire l’uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia abbiano funzionato. Fateci sapere se sono necessarie ulteriori azioni".