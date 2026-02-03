Offerte Sky
Guerra Ucraina, missili e droni russi nella notte: raid su Kiev e Kharkiv. LIVE

live Mondo
©Getty

QNuovo attacco russo a Kiev, nella notte. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. L'amministrazione militare della città ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico nel distretto di Dniprovskyi. Il segretario generale della Nato Rutte oggi a Kiev per incontrare Zelensky

Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. Allo stesso tempo, l'amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico nel distretto di Dniprovskyi. Il segretario generale della Nato Rutte oggi a Kiev  per incontrare Zelensky. 

Media russi: i soldati ucraini stanno abbandonando Sumy

I soldati ucraini stanno abbandonando in tutta fretta le loro posizioni nel distretto di Krasnopolskij, nella regione di Sumy, secondo quanto riferito all'agenzia russa Ria Novosti dalle forze di sicurezza russe. "La difesa delle forze armate ucraine sta letteralmente crollando, il personale sta scappando, abbandonando le armi", ha detto la fonte russa all'agenzia. Secondo i dati del ministero della Difesa russo, l'esercito ucraino ha perso in un giorno fino a 250 militari, un veicolo blindato da combattimento, 14 automobili, due pezzi di artiglieria e cinque depositi di materiali.

Intenso attacco russo da tre ore anche a Kharkiv

ttacchi con missili e droni sono stati segnalati anche a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, secondo il sindaco Igor Terekhov, citato dall'agenzia ucraina Rbc. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk ha riferito che anche quest'area è sotto attacco, con la difesa aerea in azione nella vicina regione di Zaporizhzhia. All'alba, la città è stata ripetutamente colpita da missili balistici. Le esplosioni dei razzi sono continuate per diverse ore. "Il bombardamento di Kharkiv continua da più di tre ore", ha detto il sindaco Igor Terekhov, secondo il quale i russi stanno colpendo in modo mirato le infrastrutture energetiche. L'obiettivo è causare il massimo danno possibile e lasciare la città senza riscaldamento in pieno inverno. I bombardamenti hanno costretto a svuotare le tubature, lasciando 820 case senza riscaldamento.

Soccorritori in azione a Kiev dopo i nuovi raid russi

raid

©Getty

Media: nuovo attacco russo nella notte a Kiev

Trump: "Forse presto buone notizie per stop a guerra in Ucraina"

Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare buone notizie riguardo agli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. "Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie", ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. 

