Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: danni a edifici. Due morti in Dnipropetrovsk. LIVE
Odessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. I bombardamenti hanno devastato edifici residenziali e pubblici e i soccorritori hanno prestato assistenza alle vittime. Due persone sono state uccise in un attacco di droni russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk
in evidenza
Odessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. I bombardamenti hanno devastato edifici residenziali e pubblici e i soccorritori hanno prestato assistenza alle vittime. Finita ieri la tregua in Ucraina. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio un nuovo maxi attacco russo ha preso di mira Kiev e le infrastrutture energetiche. Ira di Zelensky alla vigilia del nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi ('ci saranno conseguenze nei negoziati'), ma il presidente francese Macron rivela che gli europei stanno lavorando alla ripresa del dialogo con Putin. Secondo il Financial Times, Kiev intanto ha concordato con Ue e Usa un piano per far rispettare un eventuale cessate il fuoco con la Russia con il coinvolgimento progressivo delle forze europee. Allarme per la scadenza il 5 febbraio del New Start, ultimo trattato attivo tra Washington e Mosca per la limitazione delle armi nucleari strategiche. Il Cremlino avverte: 'Senza rinnovo, il mondo si troverà in una situazione molto pericolosa'
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Due morti in un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk
Due persone sono state uccise in un attacco di droni russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, hanno annunciato le autorità locali, mentre più tardi ad Abu Dhabi sono in programma i colloqui tripartiti. "Una donna di 68 anni e un uomo di 38 anni sono rimasti uccisi", ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione regionale, Mykola Lukashuk.
Media: attacco a Odessa, danneggiati edifici residenziali e pubblici
Attacco a Odessa nella notte: i bombardamenti hanno distrutto edifici residenziali e pubblici. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando come fonte un post su Telegram del capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhiy Lysak. Un edificio residenziale di due piani - riporta ancora Rbc-Ucraina - è stato danneggiato: distrutto il tetto, oltre a danni ai soffitti degli appartamenti, alle finestre degli edifici vicini e alle auto parcheggiate sono state danneggiate. I bombardamenti avrebè stato registrato nell'edificio amministrativo di un'azienda industriale. Il Servizio di Emergenza Statale ha evacuato quattro persone dall'area colpita: due donne hanno ricevuto assistenza medica sul posto. Sono in corso ispezioni degli edifici per individuare ulteriori danni.
Trump: "Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina"
Vladimir "Putin ha mantenuto la sua parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina per una settimana". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che l'intesa era "da domenica a domenica". Il presidente ha quindi aggiunto di voler che Putin metta fine alla guerra.