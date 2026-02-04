Odessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. I bombardamenti hanno devastato edifici residenziali e pubblici e i soccorritori hanno prestato assistenza alle vittime. Finita ieri la tregua in Ucraina. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio un nuovo maxi attacco russo ha preso di mira Kiev e le infrastrutture energetiche. Ira di Zelensky alla vigilia del nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi ('ci saranno conseguenze nei negoziati'), ma il presidente francese Macron rivela che gli europei stanno lavorando alla ripresa del dialogo con Putin. Secondo il Financial Times, Kiev intanto ha concordato con Ue e Usa un piano per far rispettare un eventuale cessate il fuoco con la Russia con il coinvolgimento progressivo delle forze europee. Allarme per la scadenza il 5 febbraio del New Start, ultimo trattato attivo tra Washington e Mosca per la limitazione delle armi nucleari strategiche. Il Cremlino avverte: 'Senza rinnovo, il mondo si troverà in una situazione molto pericolosa'

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: