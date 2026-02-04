"Abbiamo sventato un attacco hacker contro diverse sedi del Ministero degli Esteri, a partire da quella di Washington, e contro alcuni siti legati alle Olimpiadi Milano-Cortina, inclusi alberghi dell'area ampezzana", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che "la matrice è russa". Lo ha detto al suo arrivo a Washington, dove partecipa alla prima riunione ministeriale dedicata ai minerali critici. I cyberattacchi, ha sottolineato il ministro, sono stati sventati "grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale con la riforma del ministero degli Esteri". "La sicurezza cibernetica diventa fondamentale, quindi sono molto soddisfatto. Naturalmente abbiamo avvisato tutte le altre autorità", ha aggiunto Tajani.