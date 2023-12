Ucraina-Russia, Mosca colpisce Kharkiv dopo attacchi su Belgorod. LIVE

L'esercito polacco ha reso noto di non aver trovato elementi riconducibili a un missile russo, dopo aver completato le ricerche scattate in seguito alla recente violazione dello spazio aereo nell'area del voivodato di Lublino. In un post su X citato dai media ucraini, il Comando operativo delle Forze armate della Polonia ha spiegato che circa 500 soldati delle sue Forze di difesa territoriali sono stati coinvolti nella perlustrazione del territorio designato. "Il risultato della ricerca è stato negativo. Non è stato trovato nulla che possa minacciare la sicurezza dei residenti. I nostri militari hanno completato il loro lavoro e non pianifichiamo ulteriori perquisizioni", si legge in un comunicato di Varsavia. Ieri la Polonia ha chiesto chiarimenti a Mosca su quanto accaduto durante il massiccio attacco russo del 29 dicembre contro l'Ucraina. Convocato al ministero degli Esteri di Varsavia, l'incaricato d'affari Andrei Ordash ha risposto però che "Mosca non darà alcuna spiegazione finché non saranno fornite prove concrete" di un'accusa giudicata "infondata". Il diplomatico russo ha quindi ricordato l'incidente del novembre 2022, quando un missile uccise due persone in un villaggio polacco al confine: "All'epoca cercarono di incolparci per questo incidente, poi si è scoperto che il missile era stato lanciato dall'esercito ucraino".