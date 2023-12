Fischer: Più armi nucleari in Europa di fronte alla minaccia di Putin

Un’unica via, per l’Europa, per contrastare la Russia di Putin, sarebbe quella di aumentare e potenziare le proprie armi atomiche. A sostenerlo è Joschka Fischer, una tra le più autorevoli voci dei Verdi nel continente europeo, partito che da sempre si spende nella lotta al nucleare, ed ex ministro degli affari esteri della Germania oltre che vice-cancelliere nei due governi di Gerhard Schröder dal 1998 al 2005. “L’ideologia di Putin è: decide il potere, non il diritto. Se questa mentalità prevale, allora possiamo dimenticarci l’Europa”, ha sottolineato in un’intervista alla Zeit.