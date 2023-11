Guerra Israele-Hamas, Usa schierano sottomarino nucleare

Mondo

Il conflitto in Medio Oriente ha costretto il presidente americano a occuparsi in modo attivo del dossier: non è un caso, infatti, che si sia recato di persona nell’area e abbia una serie di consiglieri dentro l'amministrazione, che lo consigliano di volta in volta. Dalla vicepresidente Harris e dal segretario di Stato Blinken fino al direttore della Cia Burns e all’inviato presidenziale per gli ostaggi Carstens, ecco di chi si tratta