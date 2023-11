L'ammiraglio Lisa Franchetti sarà la prima donna a guidare Marina Usa

Mondo

È ufficiale: Joe Biden si candida alle presidenziali del 2024, in quella che potrebbe essere, di nuovo, una sfida tra l’attuale presidente e Donald Trump. Manca ancora del tempo, però, e per quanto riguarda il candidato repubblicano alla presidenza le sorprese all’orizzonte sono infinite. Biden ha confermato che correrà insieme a Kamala Harris e, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha scherzato sulla sua età: “Dite che sono anziano? Io direi saggio” A cura di Valentina Clemente

Il più anziano - A 80 anni Joe Biden è già il presidente più anziano della storia americana, un primato che manterrà se sarà eletto per un secondo mandato che terminerebbe quando avrà 86 anni. Dietro di lui c’è il suo predecessore e rivale Donald Trump, che quando ha giurato, nel 2017, aveva 70 anni. Tra i due ci sono pochi anni di differenza e uno degli argomenti del tycoon per attaccare Biden è l’età avanzata. Prima di loro Ronald Reagan, che quando è stato eletto nel 1981 ne aveva 69

Con Kamala - Kamala Harris, attuale VP degli Stato Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024. La prima vicepresidente donna in Usa ha rilanciato sul suo profilo Twitter il video diffuso da Biden con cui il presidente ha ufficializzato la sua ricandidatura alla Casa Bianca, e ha scritto: “In quanto americani, crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia può soltanto essere forte quanto forte è la determinazione a lottare per difenderla. Ecco perché Joe Biden ed io corriamo per la rielezione”