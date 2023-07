Usa, Biden nomina la prima donna alla guida della Marina

L'ammiraglio prenderà il posto di Mike Gilday a capo della Navy. La decisione è arrivata dopo un confronto serrato tra il presidente deli Stati Uniti e il segretario della Difesa Lloyd Austin, che si era espresso a favore di altri candidati. Ora si attende la conferma del Senato ascolta articolo

Si chiama Lisa Franchetti ed è la prima donna degli Stati Uniti a capo della Marina americana. A nominarla è stato il presidente Joe Biden che l’ha scelta come numero uno della Navy al posto di Mike Gilday, il cui mandato di quattro anni scadrà in autunno. Franchetti sarà la prima donna a sedere nel Joint Chiefs of Staff, lo Stato maggiore congiunto.

Biden sceglie una donna per la guida della Marina Usa,è la prim - ©Ansa

Chi è Lisa Franchetti Nata a Rochester, nello stato di New York, con 38 anni di esperienza nella Marina, Franchetti è uno dei simboli dell'ascesa delle donne nelle forze armate. In un'intervista al Washington Post dopo la promozione, l'ammiraglio ha infatti parlato apertamente delle difficoltà iniziali della sua carriera. "L'aver avuto fede in quello che volevo, l'essere stata motivata e il non aver mollato sono stati gli elementi chiave del successo", ha raccontato. leggi anche Usa, la prima donna giudice musulmana siederà in un tribunale federale

La nomina di Biden La scelta di Franchetti, che conferma ancora una volta la spinta all’inclusione da parte di Biden all’interno dell’amministrazione, è stata frutto di un confronto serrato tra il presidente Usa e il segretario della Difesa, Lloyd Austin. Generalmente, il presidente non nomina il capo della Marina, lasciando margine di liberta al dipartimento della Difesa. Austin si era espresso a favore di altri candidati, tra cui Samuel Paparo, nominato invece per la guida della flotta americana nell’area indo-pacifica. La decisione di Biden, però, potrebbe non incontrare il favore del Senato, che dovrebbe darne la conferma. Questo soprattutto per il ruolo giocato dal senatore repubblicano Tommy Tuberville che, contrario alle politiche sull’aborto adottate dal Pentagono (che prevedono congedi e rimborsi spese per le interruzioni di gravidanza), sta bloccando in Congresso molte nomine e promozioni militari. "Quello che il senatore Tuberville sta facendo non è solo sbagliato ma pericoloso", ha detto Biden, affermando che le azioni del senatore "mettono a rischio la capacità di assicurare che le nostre forze armate siano le migliori da combattimento mondo, e i repubblicani lo sanno”. vedi anche Biden nomina Kimberly Cheatle a capo Secret Service: è la prima donna