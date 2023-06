Nusrat Choudhury, magistrata originaria del Bangladesh, è stata scelta dal presidente Joe Biden per sedere sul banco dell'US District Court for the Eastern District of New York

Si chiama Nusrat Choudhury la giudice musulmana che, per la prima volta, siederà in un tribunale federale degli Stati Uniti. Originaria del Bangladesh, la magistrata specializzata in diritti civili, è stata scelta dal presidente Joe Biden insieme ad altri sette giudici nel 2022.

La prima giudice musulmana

La nomina di Choudhury da parte del presidente degli Stati Uniti risulta in linea con la politica della Casa Bianca, che punta a garantire la diversità nei tribunali federali. La magistrata, 47 anni, che di recente si è occupata del rinvio a giudizio per frode e riciclaggio di denaro del deputato repubblicano di New York George Santos, sarà sul banco dell'US District Court for the Eastern District of New York.