Biden nomina Kimberly Cheatle a capo Secret Service: è la prima donna

Una donna alla guida del Secret Service: Joe Biden ha infatti nominato Kimberly Cheatle come prossimo direttore dell'agenzia che protegge il presidente e tutte le maggiori personalità politiche americane. Subentrerà a James Murray. Attualmente Cheatle era un alto dirigente per la sicurezza della PepsiCo North America ma prima ha lavorato per 27 anni nel Secret Service, scalando tutti i gradini sino a diventare la prima donna nel ruolo di assistente del direttore per le operazioni di protezione. Aveva servito anche nella scorta di Biden quando era vicepresidente, come ricorda lui stesso in una nota, lodandone la sua "lunga e distinta carriera" con "eccezionali capacità di leadeship". "E' stata facilmente la miglior scelta per guidare l'agenzia in un momento critico per il Secret Service", finito nella bufera per la sparizione di una serie di sms legati alle pressione di Donald Trump per farsi portare tra i suoi fan che marciavano verso il Congresso.