Ucraina, Putin ordina l'aumento del numero dei militari del 15%

La Russia aumenta le sue forze armate. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto, con effetto immediato, per aumentare il numero dei militari di quasi 170mila persone, pari a circa il 15%. "L'aumento dell'organico a tempo pieno dell'esercito - si legge nel decreto - è dovuto alle crescenti minacce al nostro Paese legate all'operazione militare speciale e alla continua espansione della Nato" vicino ai confini russi, compreso un potenziamento delle capacità nucleari in Europa e in Turchia. Entro la fine del 2025, spiegano da Mosca, "gli Stati Uniti intendono sostituire 200 bombe nucleari obsolete con una nuova versione ad alta precisione". Secondo quanto specificato dal ministero della Difesa, non è tuttavia prevista la mobilitazione in relazione a questo decreto