Ucraina, allarme Aiea: esplosioni vicino centrale Khmelnitsky

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) afferma che nella notte tra martedì e mercoledì una sua squadra che monitora la situazione presso la centrale nucleare ucraina di Khmelnitsky ha riferito di aver sentito "diverse esplosioni nelle immediate vicinanze per un periodo di 20 minuti" L'impianto non è stato direttamente colpito, ma "l'incidente ha dimostrato che tutte le centrali nucleari dell'Ucraina rimarranno a rischio finché la guerra continuerà", ha osservato il direttore generale Rafael Mariano Grossi in un comunicato pubblicato sul sito web dell'Aiea. "Gran parte dell'attenzione del mondo è giustamente focalizzata sui pericoli reali che affliggono la centrale di Zaporizhzhia, che desta particolare preoccupazione trovandosi in prima linea. Ma l'evento dell'altra notte ci ricorda che non dobbiamo dimenticare gli altri siti nucleari in Ucraina, che sono anch'essi potenzialmente esposti a missili e altri attacchi", ha detto Grossi.