Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Espandere le fortificazioni". LIVE

L'intelligence militare ucraina (Hur) ha orchestrato un attacco hacker ai canali televisivi in ;;Crimea per trasmettere un discorso del presidente Volodymyr Zelensky del 24 ottobre nella serata di ieri. Lo riportano diversi media ucraini tra cui il Kyiv Independent. Nel suo discorso serale del 24 ottobre, Zelensky si rivolse a "tutto il nostro popolo in Crimea. Tutti voi ritenete che la presenza russa sulla nostra terra non sia permanente. Lo so. L'Ucraina reclamerà il suo territorio e la sua gente. Non lasceremo nessuno agli occupanti". Il leader ucraino infine affermò che "l'Ucraina avrà presto capacità di controllo sulla Crimea occupata dai russi". Un portavoce delle autorità filorusse installate in Crimea - continua il sito web di informazione ucraino - ha anche affermato che anche alcuni provider Internet della penisola sarebbero stati hackerati. I media ucraini Suspilne e Ukrainska Pravda hanno affermato che l'attacco informatico televisivo faceva parte di un'operazione a lungo termine contro l'occupazione russa della Crimea, citando fonti anonime dell'intelligence.