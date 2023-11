Ucraina nella Nato, Stoltenberg: "Traguardo più vicino che mai"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato ai media ungheresi che “l’Ucraina è più vicina che mai alla Nato e continueremo a sostenerla nell’attuazione delle riforme necessarie nel suo percorso verso l’adesione”. Le parole di Stoltenberg arrivano alla vigilia della ministeriale Esteri della Nato. “Il futuro dell’Ucraina è nella NATO” ha ribadito in un colloquio con l’ungherese Index. “Al vertice NATO di quest’anno a Vilnius, gli alleati hanno concordato un programma di aiuti pluriennale per l’Ucraina per garantire la transizione dall’era sovietica alle attrezzature e agli standard NATO, nonché all’interoperabilità degli eserciti”. Per poi aggiungere: “Gli alleati hanno finora stanziato 500 milioni di euro per far fronte a necessità critiche, tra cui carburante, attrezzature mediche, attrezzature per lo sminamento e ponti di barche”.