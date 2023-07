8/9 ©Ansa

Oggi, nel secondo giorno di summit, Zelensky vedrà il presidente Usa Joe Biden (in foto un'immagine d'archivio di un incontro tra i due), Stoltenberg e Michel, per poi partecipare al lancio del Consiglio Nato-Ucraina. Per chiudere il cerchio mancano solo le "garanzie di sicurezza" in corso di elaborazione dal G7+. Non saranno "promesse di cobelligeranza" sulla falsariga dell'articolo 5, piuttosto misure di assistenza politico-militare-finanziaria. Dunque come ora, ma protratte nel tempo