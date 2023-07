5/8 ©Ansa

La Svezia ha quindi ribadito che non fornirà sostegno all'YPG/PYD e all'organizzazione descritta come FETÖ in Turchia. Sia la Svezia che la Turchia hanno convenuto che la cooperazione antiterrorismo è uno sforzo a lungo termine, che continuerà anche dopo l'adesione della Svezia alla Nato. La Nato intensificherà in modo significativo il suo lavoro in questo settore, anche attraverso l'istituzione da parte del Segretario Generale della carica di Coordinatore speciale per la lotta al terrorismo