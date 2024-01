Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra di Putin. LIVE

Il messaggio di Zelensky è arrivato meno di 72 ore dopo che Mosca ha lanciato una raffica di missili e droni contro le città ucraine, uccidendo 39 persone in uno dei più grandi attacchi aerei dall'inizio della guerra. L'Ucraina avrà almeno "un milione" di droni aggiuntivi nel suo arsenale l'anno prossimo, ha detto il presidente ucraino, così come aerei da combattimento F-16 forniti dai suoi partner occidentali. Mosca afferma che un attacco delle forze di Kiev ha causato almeno 4 morti e 13 feriti nella città di Donetsk. Le autorità di Odessa parlano invece di un morto e diversi feriti dopo che la città portuale ucraina è stata bersagliata da droni russi. Putin nel suo discorso di fine anno non cita la guerra, ma rimarca: "Non arretreremo mai". Xi parla di relazioni rafforzate con la Russia.





