Francia, Xi Jinping all’Eliseo incontra Macron e von der Leyen

Il presidente cinese ha dato inizio alla sua visita di Stato per celebrare i 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. È stato accolto all'Eliseo dal suo omologo francese, prima del faccia a faccia alla presenza della presidente della Commissione europea. Il leader transalpino: “Decisivo coordinamento con Cina su Ucraina e Mo. Servono regole eque per tutti nel commercio"

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato questa mattina all'Eliseo per l'inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in Francia, per celebrare i 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. È stato accolto dal suo omologo francese Emmanuel Macron nel cortile principale del palazzo presidenziale dove era stata schierata la Guardia repubblicana. I due avranno un primo incontro alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , giunta per affrontare in particolare le numerose controversie commerciali con Pechino.

Xi Jinping ha invitato il suo Paese e l'Unione europea a rafforzare il loro "coordinamento strategico" e a rimanere "partner", in un contesto di numerose controversie che vanno dal commercio ai diritti umani. "Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l'Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico", ha dichiarato all'inizio dell'incontro all'Eliseo con Macron e Ursula von der Leyen.

Il presidente francese, nel corso dell'incontro con Xi Jinping, ha dichiarato che il “coordinamento” con la Cina su Ucraina e Medio Oriente è “decisivo”. Parlando con Xi, Macron ha chiesto “regole eque per tutti” negli scambi commerciali tra l'Europa e la Cina. Il presidente francese torna così ad invocare l'urgenza per l'Unione europea di una più forte reciprocità commerciale con Pechino. "L'avvenire del nostro continente dipenderà chiaramente anche dalla nostra capacità di continuare a sviluppare in modo equilibrato le nostre relazioni con la Cina”, ha sottolineato Macron.

Il viaggio di Xi Jinping in Europa

Xi Jinping è arrivato ieri in Francia. Si tratta del suo primo tour europeo dal 2019 e sarà in visita anche in Serbia e Ungheria. Nella sua missione Xi sarà accompagnato, tra gli altri, dalla first lady Peng Liyuan, da Cai Qi, componente del Comitato permanente del Politburo e capo della segreteria presidenziale, e da Wang Yi, ministro degli Esteri e capo della diplomazia del Partito comunista.

La visita a Parigi

La prima tappa però è a Parigi, da Macron, per i 60 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali, e per ricambiare la visita che il capo dell'Elisio fece la scorsa primavera a Pechino e Canton. La visita avviene quando Pechino sta premendo per evitare che si apra anche un fronte commerciale con l'Ue dopo quello con gli Usa, mentre l'atteggiamento di Bruxelles verso la Cina si sta irrigidendo per i casi di spionaggio, le accuse di campagna di disinformazione, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e il sostegno della leadership comunista alla Russia nella guerra all'Ucraina, e il dossier di Taiwan. Ieri, in un articolo su Le Figaro, Xi Jinping ha espresso l'intenzione di "lavorare con la Francia e l'intera comunità internazionale" per "risolvere la crisi" in Ucraina.