Parigi, Macron: Europa è mortale, dipende unicamente da nostre scelte

Politica

Conto alla rovescia tra le forze politiche in vista del 1° maggio, quando scade il termine per la presentazione delle liste. Il segretario di Fi sarà capolista in tutte le circoscrizione, tranne nelle Isole. La leader dem capolista al Centro e nelle Isole. La premier Meloni potrebbe sciogliere la riserva domenica 28 alla conferenza programmatica di FdI a Pescara. Calenda prende tempo mentre Renzi, dopo l’accordo tra Iv e +Europa, fa retromarcia. Confermati i no di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte