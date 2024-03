Ucraina, sale a 20 il bilancio dei morti a Odessa

"Sono fiducioso che la stragrande maggioranza dei membri del Congresso sia disposta a fare la propria parte per opporsi a Vladimir Putin. Lui è un delinquente, un delinquente". Lo ha affermato il Preisdnete degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrando il premier irlandese Varadkar a Capitol Hill. Biden esorta il Congresso ad approvare la legge sulla sicurezza nazionale: "Include finanziamenti per l'Ucraina e Israele e, forse altrettanto importante, l'assistenza umanitaria a Gaza. Ne hanno un disperato bisogno. E invia un chiaro messaggio che l'America si batte per la liberta' e non ci inchiniamo a nessuno al mondo".