Usa, Trump annuncia: "Martedì verranno pubblicati 80 mila file su Jfk"

Trump aveva firmato a fine gennaio un ordine esecutivo per desecretare i file sugli assassinii degli anni '60 del presidente John F. Kennedy e di suo fratello Bobby Kennedy, nonché quello del leader per i diritti civili Martin Luther King Jr. "Tutto sarà rivelato", aveva detto Trump ai giornalisti mentre firmava l'ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca. Negli ultimi anni, gli Archivi nazionali hanno pubblicato decine di migliaia di documenti relativi all'assassinio di Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963, ma ne hanno trattenute altre migliaia per motivi di sicurezza nazionale. All'epoca dell'ultima pubblicazione, nel dicembre 2022, si diceva che il 97 percento dei documenti su Kennedy, che ammontano a circa cinque milioni di pagine, fosse stato reso pubblico.

La Commissione Warren che ha indagato sull'omicidio ha stabilito che a sparare fu un ex tiratore scelto dei Marine, Lee Harvey Oswald, che agì da solo. Questa conclusione formale, tuttavia, non è servita a dissipare le ipotesi che dietro l'omicidio di Dallas ci fosse un complotto più sinistro. Al momento della pubblicazione dei documenti nel dicembre 2022, il presidente Joe Biden aveva dichiarato che un numero "limitato" di documenti avrebbe continuato a essere trattenuto su richiesta di "agenzie" non specificate. Migliaia di documenti relativi all'assassinio di Kennedy, provenienti dagli Archivi Nazionali, sono stati resi pubblici durante il primo mandato di Trump, ma lo stesso presidente Usa ne ha tenuti nascosti alcuni per motivi di sicurezza nazionale.

Gli esperti escludono rivelazioni sensazionali

Gli studiosi di Kennedy hanno affermato che è improbabile che i documenti ancora conservati negli archivi contengano rivelazioni sensazionali o che mettano a tacere le diffuse teorie cospirative sull'assassinio del 35esimo presidente degli Stati Uniti. Oswald fu ucciso a colpi di arma da fuoco due giorni dopo l'omicidio di Kennedy dal proprietario di un night club, Jack Ruby, mentre veniva trasferito dalla prigione cittadina. Centinaia di libri e film, come "JFK" di Oliver Stone del 1991, hanno alimentato l'industria della cospirazione, puntando il dito contro i rivali della Guerra Fredda, l'Unione Sovietica e Cuba, la mafia e persino il vicepresidente di Kennedy, Lyndon Johnson. Il fratello minore del presidente Kennedy, Robert, ex procuratore generale, fu assassinato nel giugno 1968 mentre era in campagna elettorale per la nomination democratica alla presidenza. Sirhan Sirhan, un palestinese nato in Giordania, fu condannato per il suo omicidio e sta scontando l'ergastolo in una prigione in California. (AGI)

MGM