Elezioni presidenziali in Russia, oggi secondo giorno di voto

La Russia è al voto, con le urne che si sono aperte venerdì 15 marzo e che si chiuderanno domenica 17. Alta tensione nella giornata di ieri con Kiev che ha attaccato alcuni seggi sul confine con la Russia e nelle zone occupate: dall'Ucraina è arrivata anche la rivendicazione dei cyberattacchi ai seggi. Immediata la replica del presidente Putin: "Gli attacchi di Kiev contro la Russia non resteranno impuniti". Problemi interni al Paese con le proteste degli oppositori tra inchiostro versato nelle urne in diverse città russe e un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo.