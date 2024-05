Argentina, Il presidente Milei incontra Elon Musk a Los Angeles

I due si vedranno in occasione della 27esima Conferenza globale annuale organizzata dal Milken Institute (California). Non si tratta della prima volta, già a inizio aprile il premier era andato a trovare il patron di Tesla in Texas

Il presidente argentino Javier Milei, atterrato a Los Angeles dopo aver volato per la prima volta con l’aereo presidenziale ufficiale ARG 01, lunedì 6 maggio prenderà parte alla 27esima Conferenza globale annuale organizzata dal Milken Institute (California). Con lui ci saranno importanti personalità del mondo economico e bancario e di alcune istituzioni ufficiali, come il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Krislalina Georgieva, che parlerà della situazione del sistema finanziario globale. Il forum internazionale si concluderà l’8 maggio e c’è grande attesa per l’incontro tra il premier Milei e Elon Musk, proprietario del social network X e patron di Tesla.

Non il primo incontro

Non è la prima volta che Elon Musk e il presidente argentino Javier Milei si incontrano. L’ultima volta, a inizio aprile, si erano visti in Texas in un meeting privato. I due avevano tenuto una breve riunione a cui avevano partecipato anche Karina, sorella del premier, e Gerardo Werthein, ambasciatore argentino a Washington. Musk aveva poi fatto visitare agli ospiti la fabbrica Tesla (che si estende su una superficie di oltre 10 km quadrati) e Milei aveva provato il nuovissimo Cybertruck di Tesla, suv elettrico già diventato iconico per il suo design controverso. La visita del premier, secondo alcuni analisti, conferma una grande affinità tra i due principalmente per le idee della libertà e la loro piena applicazione in campo economico. Musk dovrebbe visitare a sua volta l'Argentina nel secondo semestre per partecipare a un congresso di tecnologia.