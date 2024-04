Tesla, Elon Musk a Pechino per standard di sicurezza auto elettriche

Si tratta del secondo viaggio in Cina nel giro di un anno da parte del multimiliardario. Secondo una fonte giornalistica Afp, Musk lascia il Paese con rassicurazioni che i veicoli elettrici che l'azienda produce sono conformi agli standard richiesti dai regolamenti locali

Elon Musk lascia Pechino dopo una visita lampo inaspettata durante la quale ha incontrato anche il primo ministro cinese Li Qiang. L’amministratore delegato di Tesla era volato in Cina il 28 aprile “su invito del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale", ha reso noto l'emittente statale cinese Cctv. Si tratta del secondo viaggio nel Paese nel giro di un anno da parte del multimiliardario.

L’incontro con il premier Li Qiang

Il motivo della visita riguarderebbe i veicoli elettrici e a guida autonoma di Tesla. Secondo una fonte giornalistica Afp, Musk lascia Pechino con rassicurazioni che i veicoli elettrici che Tesla produce in Cina sono conformi agli standard di sicurezza richiesti dai regolamenti locali: un ostacolo che finora aveva posto l'azienda di Musk in posizione svantaggiata rispetto ai concorrenti cinesi nel più grande mercato delle auto elettriche al mondo. Li Qiang ha ribadito che “Pechino sarà sempre aperta alle imprese straniere. Secondo l'emittente statale Cctv, Li ha detto a Musk che il mercato cinese su larga scala sarà sempre aperto alle imprese finanziate dall'estero, promettendo che la Cina "continuerà a lavorare duramente per espandere l'accesso al mercato".