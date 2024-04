Musk indagato dalla Corte Suprema del Brasile per diffusione fake news

L'ingiunzione

Il giudice ha ingiunto a X "di astenersi dal disobbedire a qualsiasi ordine giudiziario, ivi compresa la riattivazione di un account il cui blocco è stato ordinato dalla Corte Suprema", sotto pena di un'ammenda di 100mila reais (circa 18 mila euro). Lo stesso giudice aveva ordinato in precedenza il blocco di altri account su X per propagazione di notizie false. "Le piattaforme sociali non sono un territorio senza legge!" ha aggiunto il magistrato.