Elon Musk annuncia il robotaxi per agosto, Tesla sale a Wall Street

Il produttore di veicoli elettrici ha in programma di svelare la tanto promessa auto a guida autonoma l'8 agosto. Il robotaxi utilizzerà solo telecamere per scansionare l'ambiente circostante e guidare il veicolo

I titoli salgono del 5,5%

L'annuncio di Robotaxi di Musk arriva pochi giorni dopo che Tesla ha rivelato che le sue vendite nel terzo trimestre dell'anno e' sceso dell'8,5%. Dall'inizio dell'anno Tesla ha inoltre perso circa 274 miliardi di dollari, un terzo del suo valore. La domanda di veicoli elettrici ha subito un rallentamento in Nord America negli ultimi mesi poiche' i produttori non riescono a ridurre i prezzi. Nello specifico, Tesla ha iniziato ad abbassare i prezzi dei suoi veicoli negli Stati Uniti fino a 7.000 dollari per incoraggiare la domanda e smaltire gli oltre 46.000 veicoli invenduti. Alcuni analisti ritengono che le opportunita' di crescita per Tesla, il primo produttore di veicoli elettrici, siano limitate dopo aver esaurito il mercato dei consumatori ad alto potere d'acquisto. In questo senso, il lancio del Robotaxi potrebbe contribuire a migliorare le prospettive di Tesla, che venerdi' ha chiuso i mercati con una perdita del 3,63%.