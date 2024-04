Elon Musk, previsione su AI: "Supererà l'intelligenza umana nel 2025"

Elon Musk è convinto che l’intelligenza artificiale supererà gli umani entro il prossimo anno. Il numero uno di Tesla lo ha detto più volte. L’ultima in ordine di tempo è stata in un'intervista su X con Nicolai Tangen, il numero uno di Norges Bank Investment Management. “Le capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale supereranno l'intelligenza umana entro la fine del prossimo anno se la fornitura di energia elettrica e l'hardware saranno in grado di soddisfare le crescenti richieste della tecnologia” ha affermato il miliardario. "La mia ipotesi è che avremo un'IA più intelligente di qualsiasi umano probabilmente entro la fine del prossimo anno" ha ribadito Musk sui social.

Previsioni sull’AI



Dalla flotta robotaxi funzionante entro il 2024, alle auto completamente autonome entro il 2037. Elon Musk ama fare previsioni, a volte azzardate- in ogni campo- a volte in ritardo rispetto ai pronostici fatti. Come il chip Neuralink che sarebbe stato impiantato nel cervello entro il 2020 mentre in realtà il primo trapianto umano è avvenuto quest’anno. L’Intelligenza artificiale è senza dubbio il terreno dove Musk ha speso più previsioni. Il numero uno di Tesla e SpaceX in una conversazione sul suo social X.com ha ipotizzato che l’arrivo di una super intelligenza artificiale entro 12, 24 mesi massimo, a patto che “la fornitura di energia e lo sviluppo di nuovi hardware consentano di soddisfare le richieste di una tecnologia sempre più potente”. Musk è sempre stato convinto della inesorabilità di uno sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale generale - un’intelligenza artificiale così potente da poter battere gli individui più capaci in qualsiasi campo.