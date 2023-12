Russia schiererà nuove armi al confine con Norvegia e Finlandia

Progettata dall'Istituto Centrale di Ricerca “Burevestnik” e prodotta dall'Ural Transport Engineering Plant (Uraltransmash), la nuova arma vanta un cannone all’avanguardia 2A88 da 152 mm e incorpora un'automazione modernizzata per il targeting, la selezione degli obiettivi e i processi di navigazione ascolta articolo

Mosca schiera i nuovi 2S35 Koalitsiya-SV: 19 colpi al minuto, alto potenziale esplosivo e precisione "molto più dei mezzi occidentali". La Russia, per ammissione del numero uno di Rostec (il gruppo industriale di difesa dello stato russo) Sergei Chemesov, schiererà presto i suoi più recenti semoventi d'artiglieria "Coalizione" nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue). I test del nuovo sistema di artiglieria (definito “necessario” per la regione) sono stati completati e "la produzione in serie è ora in corso".

Le caratteristiche Il 2S35 "Koalitsiya-SV", noto anche come "Coalition-SV", è stato progettato dall'Istituto Centrale di Ricerca "Burevestnik" e prodotto dall'Ural Transport Engineering Plant (Uraltransmash). Vanta un cannone all'avanguardia 2A88 da 152 mm e incorpora un'automazione modernizzata per il targeting, la selezione degli obiettivi e i processi di navigazione. Le postazioni dell'equipaggio sono dotate di display digitali e integrate in un sistema di comando tattico automatizzato unificato, che consente la comunicazione digitale, la sorveglianza 24 ore su 24, l'impostazione autonoma delle posizioni di tiro e la regolazione del fuoco in tutte le condizioni atmosferiche.

Cadenza di fuoco fino a 10 colpi al minuto Secondo gli ingegneri militari russi, la potente arma che la Russia avrebbe testato in un poligono segreto nella regione di Sverdlovsk (negli Urali), è basata "sul vecchio 2S35, primo semovente d'artiglieria realizzato in epoca post-sovietica" e può utilizzare munizioni a guida di precisione a lungo raggio e ad alto potenziale esplosivo, sviluppando una cadenza di fuoco fino a 10 colpi al minuto. Gli omologhi semoventi in dotazione agli eserciti della NATO, "hanno una frequenza massima dei 6 colpi al minuto del M109 Paladin statunitense. La gittata massima del 2S35-1 Koalitsiya-SV sarebbe di 43 miglia, circa 70 km, contro le poco meno di 18 (28,9km) del Paladin, e le 24 (39km) dell'AS90 Braveheart britannico". Alcune fonti russe hanno affermato che il 2S35 può sparare in modo completamente autonomo senza alcun equipaggio nella torretta. "Penso che presto verranno installati nel distretto militare settentrionale, poiché armamenti di questo tipo sono necessari per poter avere un vantaggio, rispetto ai sistemi di artiglieria occidentali, in termini di portata", ha detto ancora Chemezov.