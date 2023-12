Orologio dell'Apocalisse, cambia l'orario che misura la fine del mondo

A oggi l’ora segna le 23 e 58 minuti, è tornato quindi indietro di 30 secondi, ma da qui alla fine di gennaio, data del prossimo aggiornamento, "c’è ancora spazio per le revisioni finali", sostiene, intervistata da Newsweek, la ceo del Bulletin of the Atomic Scientists Rachel Bronson. Che cos'è lo strumento ideato nel 1947

Viene chiamato orologio dell’apocalisse, ed è un metaforico segnatempo che calcola quanto mancherebbe a un’ipotetica fine del mondo in base agli eventi che si verificano. Il 24 gennaio 2023 il mondo non si era mai avvicinato così tanto all’Armageddon. Per il Doomsday clock, l’orologio del Giorno del giudizio, erano soltanto 90 i secondi che restavano da vivere all’umanità prima dell’Apocalisse: lo aveva annunciato il portale che lo ha ideato, il Bulletin of the Atomic Scientist. A oggi l’ora segna le 23 e 58 minuti, siamo tornati quindi indietro di 30 secondi, ma da qui alla fine di gennaio, data del prossimo aggiornamento, "c’è ancora spazio per le revisioni finali", sostiene, intervistata da Newsweek, la ceo del Bulletin of the Atomic Scientists Rachel Bronson.