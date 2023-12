Guerra Ucraina Russia, le notizie del 29 dicembre. LIVE

L'Ucraina è interessata ad addestrare i suoi piloti militari in Francia: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev, come riporta Ukrinform. Nel corso di un incontro con una delegazione del Senato francese, il viceministro della Difesa ucraino, tenente generale Ivan Havryliuk, ha sottolineato l'interesse di Kiev per la formazione dei piloti militari ucraini in Francia, in particolare per aumentare il numero dei siti di addestramento del personale tecnico e di supporto per la manutenzione degli aerei di tipo occidentale. Havryliuk ha inoltre osservato che il Paese ha bisogno di ulteriori missili guidati antiaerei e di attrezzature di ricognizione radar, soprattutto per individuare e distruggere i missili balistici russi.