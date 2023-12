Guerra Ucraina, 19 mila bambini deportati in Russia: inchiesta del NYT

Un’inchiesta del N ew York Times che ha raccolto decine di testimonianze di minori ucraini separati dalle proprie famiglie, ha rivelato che dall’inizio della guerra oltre 19 mila bambini sono stati deportati nella Federazione e nei territori controllati da Mosca. Soltanto 387 di loro hanno fatto ritorno a casa, grazie ai negoziati diplomatici e con l’aiuto di organizzazioni non governative. Le autorità russe hanno cercato di metterli contro la propria patria-casa mediante un’operazione di ridefinizione delle identità, con la scusa di salvarli dalle zone di conflitto. Per le Nazioni Unite il trasferimento di bambini in Russia “viola il diritto umanitario internazionale”. Per la deportazione di minori che Vladimir Putin è accusato di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale insieme alla commissaria per l’Infanzia, Maria Llova-Belova. ( GUERRA UCRAINA-RUSSIA. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

L'obiettivo di Putin

La Russia ha intensificato la sua campagna di indottrinamento e “russificazione” dei bambini ucraini fin dall’annessione della Crimea, nel 2014. I minori sono obbligati a seguire le lezioni in russo, cantare l’inno nazionale, imparare la storia della Federazione. Dimenticarsi delle proprie origini e ricostruirsi un’identità nuova. Alle famiglie sono stati inoltre offerti incentivi per persuaderli, come soldi, passaporti, denaro, appartamenti per soggiornare in Russia o in Crimea. Alcuni ragazzi si sono sentiti persino dire che i loro genitori non li volevano, che l’Ucraina sarebbe diventata un cumulo di macerie e che avrebbero subito rappresaglie qualora avessero deciso di tornare in patria. L’operazione di ridefinizione della propria identità nazionale comprende, scrive il Nyt, anche l’addestramento militare.