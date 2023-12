Guerra Ucraina Russia, le notizie del 28 dicembre. LIVE

Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari, il 54esimo dall'agosto del 2021, da 250 milioni di dollari che comprende munizioni per la difesa aerea per i sistemi Himars, Stinger, Javelin, e per l'artiglieria, oltre che missili anti carro AT-4. Un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari per Kiev è bloccato al Congresso dall'opposizione dei Repubblicani. Secondo quanto ha reso noto il Pentagono si tratta di "capacità per supportare le necessità più pressanti dell'Ucraina per consentire alle sue forze militari di difendere la sua sovranità e indipendenza. La leadership degli Usa è essenziale per sostenere gli sforzi di una coalizione in sostegno dell'Ucraina di cui fanno parte circa 50 alleati e partner".