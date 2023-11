Ucraina, rettore università Kiev: saranno studenti a ricostruire Paese

Saranno gli studenti a ricostruire l'Ucraina dopo la guerra contro la Russia, e occorre per questo andare avanti nonostante il conflitto nella preparazione accademica, ci spiega il rettore del Metinvest Polytechnic di Kiev e Mariupol, il più la più importante università tecnica privata dell’Ucraina, in visita in Italia e in Europa per gettare le basi della futura cooperazione tra Kiev e l’Unione europea. GUARDA L'INTERVISTA IN ALTO (GUERRA RUSSIA-UCRAINA)