Senatore russo: "700 mila bambini ucraini trasferiti in Russia"

Mondo

Guerra in Ucraina, cosa si sa su controffensiva Kiev e difesa di Mosca

L'attacco che Kiev doveva sferrare alla Russia per ora sembra non stia dando i frutti sperati: le difese che i soldati di Putin hanno eretto dal confine russo con la Bielorussia fino al delta del Dnipr si stanno rivelando più difficili da superare di quello che si pensava. 'L’evento principale dell’attacco deve ancora arrivare e quando ci sarà se ne accorgeranno tutti', ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista al Financial Times

Come sta andando la controffensiva ucraina? La risposta sul campo che Kiev doveva infliggere alla Russia per il momento sembra non si stia realizzando: l’Ucraina sta sacrificando molte vite umane per cercare di sfondare il sistema di fortificazioni eretto dalla Russia nella parte orientale del Paese

SOLTANTO UN’ANTEPRIMA – I vertici ucraini non sembrano mostrare particolare ansia: "Tutto questo è soltanto 'un'anteprima' di una controffensiva molto più grande. L'evento principale dell'attacco deve ancora arrivare e quando accadrà lo vedrete tutti... Tutti vedranno tutto", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista al Financial Times