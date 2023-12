Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie. LIVE

Un corteo funebre simbolico per chiedere il cessate il fuoco a Gaza si è tenuto a New York, in quella che è l'ennesima manifestazione di protesta contro la guerra nella Striscia. Centinaia di persone vestite di nero e con bambole in braccio sono scese in piazza nell'area turistica di Times Square, dove sono già in corso i preparativi per le celebrazioni di fine anno. Proprio per capodanno sono attese nuove manifestazioni.