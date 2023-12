Donne e bambini nudi detenuti in uno stadio a Gaza: il video della Cnn

Le immagini che circolano sui social mostrano file di uomini spogliati, alcuni seduti a terra con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati. La bandiera israeliana è appesa alla porta del campo da calcio. Il video è stato pubblicato dalla Cnn che però, specifica, non è riuscita a verificare quando il video sia stato girato ascolta articolo

Bambini nudi, donne, file di uomini legati e bendati. Sono le immagini di un video che circola sui social, pubblicato e commentato dalla Cnn: mostra decine di persone detenute dalle forze israeliane in uno stadio nel Nord di Gaza. In alcune clip, si possono individuare quelli che sembrano due giovani ragazzi, spogliati e in mutande, che camminano e tengono entrambe le mani alzate mentre l’esercito di Tel Aviv li porta nello stadio. In un'altra clip, si vedono quelli che sembrano essere gli stessi ragazzi con le mani sopra la testa, allineati in fila indiana con altri adolescenti e adulti.

Anche donne e ragazzini Nel video si vede anche un piccolo gruppo di donne che cammina al centro del campo da calcio. Poi decine di uomini in mutande, alcuni in piedi in mezzo al prato e altri seduti o inginocchiati a terra. Le mani legate e gli occhi bendati davanti alla porta da calcio alla quale è appesa una bandiera di Israele. "Uomini palestinesi, compresi i bambini di 10 anni e gli anziani di età superiore ai 70 anni, sono stati costretti a togliersi tutti i vestiti tranne la biancheria intima e ad allinearsi in modo umiliante di fronte alle donne detenute nello stesso stadio", scrive la Cnn citando la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. L'organizzazione ha infatti affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui l'esercito israeliano starebbe trattenendo centinaia di palestinesi dal quartiere Sheikh Radwan di Gaza City.

Yosee Gamzoo Letova

Israele non conferma La Cnn spiega di non essere in grado di verificare quando sia stato girato il video, ma una geolocalizzazione mostrerebbe che il filmato è stato girato nello stadio Yarmouk di Gaza City, dove la Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha affermato di aver ricevuto le segnalazioni di detenzioni. Come spiega l'emittente statunitense, il video originale è stato caricato il 24 dicembre su YouTube da Yosee Gamzoo Letova che, stando al suo profilo Facebook, è un fotografo e artista. Nessuna conferma dalle forze israeliane: era però già successo che l'Idf facesse sapere di aver spogliato i detenuti per assicurarsi che non trasportassero esplosivi.