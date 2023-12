Israele–Hamas, pesanti raid su Gaza. Netanyahu: "Guerra continuerà"

Israele continua a martellare la Striscia con intensi raid aerei nella zona di Gaza City. Mentre l'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Gibilterra, e quindi il Mediterraneo, se gli Usa e i loro alleati continueranno a commettere "crimini" nella Striscia. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato BIden per la posizione di Washington all'Onu chiarendo che "Israele continuerà la guerra fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi" e Biden ha voluto far sapere di non aver chiesto il cessate il fuoco